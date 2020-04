JAKARTA - Apple kabarnya akan merilis iPhone 9 pada 15 April. Dikutip Techradar, informasi tanggal peluncuran berasal dari pembocor Jon Prosser.

Menurut Prosser, iPhone 9 atau iPhone SE 2020 akan dikapalkan sepekan setelah diluncurkan atau pada 22 April.

Okay, bois!



We’re going into calendar week 16! The week I reported for the iPhone SE to launch!



Most likely date being

- Wednesday, April 15th



But! The possible wild card, to throw off OnePlus

- Tuesday, April 14th



Happy iPhone week!



*unless I’m wrong, too 🙃 pic.twitter.com/7jOo1HFYti— Jon Prosser (@jon_prosser) April 12, 2020