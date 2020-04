JAKARTA - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi perpesanan populer yang mungkin dimiliki setiap pengguna smartphone. Banyak fitur yang disematkan pada aplikasi ini seperti mengirim berbagai konten seperti foto maupun video.

Pengguna lain dapat mengirimkan pesan dengan mudah melalui WhatsApp, sekalipun Anda tidak mengenalnya. Meskipun demikian, WhatsApp memiliki beberapa fitur untuk mengatur privasi Anda, termasuk menyembunyikan foto profil. Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto profil Anda di WhatsApp.

Pertama-tama buka aplikasi WhatsApp dan masuk ke menu Pengaturan. Kemudian, pilih akun dan masuk ke privasi.

Lalu pilih foto profil, pilih apakah Anda ingin mengaturnya agar dapat dilihat oleh semua orang (Everyone), hanya orang yang berada dalam kontak (My contacts), dan tidak satupun orang bisa melihat (Nobody).

Bila Anda tidak ingin semua orang melihat profil Anda, maka Anda bisa memilih Everyone. Bila ingin mengubahnya, Anda bisa ikuti langkah-langkah di atas dan memilih My contacts atau Nobody.

(amr)