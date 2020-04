JAKARTA - Game Crysis memiliki beberapa seri dan gamer memiliki kenangan dengan permainan melawan monster alien tersebut. Crytek sebagai pengembang game kabarnya akan menghadirkan Crysis versi remaster untuk gamer di beberapa platform.

Dikutip Player.one, akun Twitter Crysis menuliskan tweet yang mengungkap, "Hey Nomad, apakah kamu masih bersama kami?". Seperti diketahui, Nomad merupakan karakter protagonis dalam permainan Crysis.

Bersamaan dengan informasi kehadiran versi remaster dari game Cyrsis, perusahaan kabarnya tengah mencari kandidat untuk menempatkan beberapa posisi seperti Sale Manager - Digital Stores, Rendering Engineer (Mobile) hingga Technical Designer.

Semua ini mengarah pada konfirmasi resmi dari Crytek yang menyatakan bahwa remaster Crysis sedang berlangsung.

