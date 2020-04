JAKARTA - First Media, penyedia layanan internet mengakui adanya gangguan pada layanan mereka. Dalam akun Twitter resmi @FirstMediaCares, perusahaan memohon maaf adanya gangguan dalam proses modem provisioning (sistim pengaturan penyediaan layanan modem).

Gangguan tersebut mempengaruhi layanan internet, sementara layanan TV tidak bermasalah. Gangguan ini membuat perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan internet.

Hi First People, Mohon maaf, saat ini sedang ada gangguan dalam proses modem provisioning (sistim pengaturan penyediaan layanan modem) yang berdampak hanya kepada layanan internet (TV tidak bermasalah), sehingga perangkat tidak dapat terkoneksi ke jaringan Internet. — First Media (@FirstMediaCares) April 19, 2020