CUPERTINO - iPhone SE 2020 telah dirilis oleh Apple pada pertengahan pekan lalu. Setelah dirilisnya ponsel anyar tersebut, Apple tidak lagi menjual iPhone 8.

Dikutip Sindonews, tindakan yang diambil Apple cukup masuk akal, pasalnya iPhone SE 2020 merupakan perangkat yang bentuknya mirip dengan iPhone 8 tetapi hadir dengan chipset A13 dan software kamera yang lebih baik

iPhone SE 2020 juga hadir dengan varian warna yang berbeda ketimbang iPhone 8. Selain itu, iPhone SE juga lebih murah ketimbang harga iPhone 8 saat diluncurkan.

Jadi bisa dibilang posisi iPhone 8 sudah digantikan oleh iPhone SE 2020. Tak hanya iPhone 8, Apple juga menghentikan penjualan iPhone 8 Plus.

Sayangnya, untuk konsumen yang masih menginginkan produk ini, Apple sudah tidak menjual iPhone 8 Plus. Selain itu, tak ada iPhone SE Plus sebagai pengganti dari iPhone 8 Plus.

Meski begitu, pihak Apple masih memperbolehkan mitra retailernya untuk menyetok dan menawarkan iPhone 8 Plus.

Diketahui pada Kamis (16/4) Apple secara diam-diam telah merilis handphone penerus iPhone SE yang diluncurkan pada 2016 silam. Apple membanderol iPhone SE 2020 seharga Rp6,3 juta (USD400). Sejauh ini, iPhone SE 2020 merupakan handphone Apple yang paling terjangkau. Smartphone mengemas prosesor bionik A13 yang memiliki 8-core Neural Engine untuk perhitungan lebih cepat dari 5 triliun operasi per detik. Bahasa desainnya mirip iPhone 8 karena Apple melanjutkan warisan desain ringkasnya pada 2016. iPhone SE 2020 memiliki layar HD 4,7 inci beresolusi 720p, tetapi Apple mengatakan, ponsel mendukung Dolby vision dan HDR10. Tombol beranda dengan Touch ID telah dikembalikan di seri ini.

