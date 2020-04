JAKARTA - Hari Kartini biasa diperingati pada 21 April untuk mengenang sosok yang menginspirasi perempuan. Sosok Raden Ajeng Kartini dikenal cerdas, independen, serta memiliki pendirian yang kuat.

Semasa hidupnya, Kartini dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Netizen pun turut berpartisipasi memperingati Hari Kartini dengan berbagai posting-an di Twitter.

Selamat Hari Kartini to all Indonesia woman, May the spirit of Kartini Day inspire us to be smart independent woman🌹— Khairunnisa Hapsari (@AnisaSarie) April 21, 2020

Selamat hari kartini πŸŽ‰πŸŽ‰

Teruntuk perempuan for you and hope you always be the better women for Indonesia. Make sweet our the homeland . Do not be the one who weak and still feel comfortable with discrimination.

Big respect for you all women around indonesia πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‡²πŸ‡¨ pic.twitter.com/L4CatIRXxb— kue rangin (@Dimdim24630666) April 21, 2020