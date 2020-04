JAKARTA- WhatsApp hadirkan kumpulan stiker baru untuk pengguna. Stiker tersebut bertemakan 'social distancing'. Ada stiker yang menampilkan kegiatan di rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan cara bersalaman tanpa kontak fisik.

Di tengah pandemi virus corona (COVID-19) masyarakat diimbau untuk menerapkan social distancing atau physical distancing dengan banyak melakukan kegiatan di rumah saja. Hal tersebut diharapkan mampu memutus rantai penyebaran virus.

Dilansir dari laman 9to5google, Rabu (22/4/2020) kumpulan stiker 'together at home' tersebut merupakan kerjasama WhatsApp dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang tersedia dengan 10 bahasa berbeda.

Selama pandemi COVID-19, WhatsApp menjadi salah satu saluran informasi bagi masyarakat. Seperti diketahui aplikasi ini telah digunakan hampir 2 miliar orang diseluruh dunia. Meskipun demikian, WhatsApp juga menjadi salah satu platform penyebaran hoaks.

Oleh sebab itu, WhatsApp telah membatasi pesan forward pada aplikasi untuk mencegah hoaks. WhatsApp juga dikabarkan akan menambahkan peserta panggilan grup untuk mendukung pengguna. Saat ini panggilan grup hanya terbatas untuk empat peserta saja.

(amr)