JAKARTA - Apple telah merilis iPhone SE terbaru beberapa waktu lalu. Pengguna mungkin tengah menantikan perusahaan merilis versi Plus dari ponsel tersebut.

Menurut analis Apple, Ming-Chi Kuo, versi yang lebih besar dari iPhone SE tampaknya tidak akan meluncur hingga paruh kedua dari 2021, dikutip Pocket-lint.

Seperti diketahui, ponsel terbaru Apple, iPhone SE diungkap secara global pada pertengahan April 2020.

Kabar tentang munculnya varian Plus disebut dalam tweet Jon Prosser.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020