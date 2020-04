JAKARTA – PT Erajaya Swasembada, Tbk melalui eraspace.com luncurkan program kerjasama strategis dengan PT Tokopedia bertajuk Erapedia, sebuah program promosi khusus kategori gadget & elektronik. Program promosi khusus kategori Elektronik berlangsung pada tanggal 13, 20 dn 27 April, sedangkan program khusus kategori HP dan aksesoris pada tanggal 14, 21, dan 28 April. Puncaknya adalah Erapedia BIG DAY yang berlangsung hanya 1 hari pada tanggal 23 April 2020.

Erapedia menghadirkan brand-brand gadget, elektronik serta Internet of Things (IoT) yang lengkap dan beragam yang selama ini tersedia di jaringan Official Store Tokopedia yang dikelola Erajaya Group, yang meliputi Erafone, Samsung, Huawei, Google, Go Pro, UAG, Garmin, dan Hyper.

“Erajaya Group dan Tokopedia sama-sama memiliki keunggulan kompetitif di bidang masing-masing. Kami melakukan kolaborasi dan sinergi untuk menghadirkan program Erapedia, degan tujuan untuk memberikan kemudahan, promosi dan pengalaman terbaik bagi Konsumen. Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, belanja berbagai kebutuhan secara online merupakan pilihan paling bijak, utamanya buat mendukung gerakan stay at home,” demikian dikemukakan Amir Hamzah, Director eraspace.com.

Sementara David Kartono selaku, AVP of Business Tokopedia mengemukakan, “Tokopedia terus berkolaborasi dengan para mitra strategis, dalam hal ini Erajaya Group, untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan akan gadget dan elektronik tanpa harus ke luar rumah. Mengingat belanja daring dapat menjadi alternatif mengurangi risiko penyebaran virus di tempat ramai sekaligus mendorong pebisnis terus beroperasi secara online.”

“Di tengah pandemi COVID-19, Tokopedia terus berkomitmen memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus ke luar rumah, menjaga kelangsungan bisnis penjual sekaligus mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, melalui kampanye #JagaEkonomiIndonesia,” ujar David.

Program Erapedia menawarkan keuntungan lebih untuk Konsumen, seperti tambahan Cashback OVO point untuk produk gadget di toko Samsung, Huawei, UAG, Garmin dan Erafone berupa potongan harga sebesar 5% hingga Rp100.000 untuk minimal pembelian Rp500.000 dan Cashback 20% hingga Rp20.000 minimal pembelian Rp50.000.

Sedangkan Untuk produk Elektronik di toko Hyper, Go Pro dan Google yaitu potongan harga 5% hingga Rp150.000 untuk minimal pembelian Rp1.000.000 dan Cashback 10% hingga Rp40.000 minimal pembelian Rp20.000. Cashback tambahan OVO point hanya berlaku 1 kali untuk 1 akun Tokopedia. Selain itu, tersedia program trade in melalui khusus fitur Tukar Tambah Tokepedia, serta program Proteksi Gadget Gratis dan juga Bebas Biaya Pengiriman ke seluruh Indonesia.

Erapedia menyediakan berbagai penawaran istimewa lainnya, di antaranya:

Promo Special Price:

HONOR JSN-L22 8X 4GB RAM 128GB ROM Rp.2.299.000, Harga Normal: Rp3.499.000, Potongan: Rp1.200.000.

JBL T600 BTNC Rp1.449.000, Harga Normal: Rp1.900.000, Potongan: Rp451.000.

IRON MAN MK50 Robot by UB TECH Rp1.999.000, Harga Normal: Rp4.500.000, Potongan: Rp2.501.000.

DJI Mavic Pro Combo Platinum Rp.15.999.000, Harga Normal: Rp18.999.000, Potongan: Rp3.000.000.

Samsung Galaxy S10 Plus 1TB Rp.13.499.000, Harga Normal: Rp19.999.000, Potongan: Rp6.500.000.

Samsung Galaxy A30 64GB Rp1.999.000, Harga Normal: Rp3.399.000, Potongan: Rp1.400.000.

Huawei LIO-L29 Mate 30 Pro 8GB RAM 256GB ROM Rp11.499.000, Harga Normal: Rp12.499.000, Potongan: Rp1.000.000.

GoPro Hero 8 Black Rp5.999.000, Harga Normal: Rp6.999.000, Potongan: Rp1.000.000.

Promo Bundling:

Google Nest Mini dengan Philips WiFi RGB & Tunable Bulb Rp999.000 (Harga Normal: Rp1.033.500). (CM)

