JAKARTA- Belakangan ini Zoom ramai dibicarakan karena memiliki kerentanan keamanan. Dimulai dari data pengguna diberikan ke Facebook tanpa persetujuan hingga akun pengguna dijual diwebsite ilegal. Meskipun demikian, Zoom mencatatkan kenaikan pengguna harian. Bahkan mencapai 300 juta pengguna setiap harinya.

Dilansir dari laman On Msft, Jumat (24/4/2020) hal tersebut diungkapkan CEO Zoom, Eric Yuan dalam webinar terbaru 'Ask Me Anything'. Menurut Silicon Angle , jumlah pengguna harian meningkat lebih dari 50% hanya dalam 3 minggu terakhir saja.

Yuan juga mengungkapkan tentang kemajuan pembaruan keamanan pada aplikasinya. Ia juga menambahkan bahwa versi terbaru aplikasi yang dirilis pekan depan akan menambahkan fitur enkripsi. Berdasarkan App Annie , Zoom merupakan aplikasi teratas selama pandemi COVID-19.

“Jelas platform Zoom memberikan layanan yang sangat berharga bagi pengguna global kami selama masa yang penuh tantangan ini,” kata Yuan.

Zoom juga baru saja merilis pembaruan Zoom 5.0 yang mencakup beberapa peningkatan keamanan yang signifikan. Fitur baru termasuk enkripsi AES 256-bit untuk data dalam perjalanan, dan beberapa perubahan pada opsi keamanan yang memungkinkan penyelenggara rapat untuk mengontrol obrolan dan layar, dengan kemampuan untuk melaporkan pengguna dan mengunci ruang rapat untuk menghindari peserta yang tidak diinginkan.

(amr)