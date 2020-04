JAKARTA - LG Velvet merupakan ponsel baru yang tengah disiapkan oleh perusahaan. LG mengonfirmasi bahwa LG Velvet tidak akan berjalan pada Snapdragon 865 5G tetapi Snapdragon 765 5G, dikutip Slashgear.

Kabarnya, ponsel ini masuk jajaran kelas mid-range, tetapi mengusung aksesori high-end. Rumor yang beredar mengungkap bahwa LG Velvet akan memiliki aksesori Dual Screen sendiri.

I can't find the best way to add the watermark yet so yeah, watermark free leak this time.



Anyway, here's your 1st look at the LG Velvet and it's Dual Screen accessories pic.twitter.com/2SdpfjXPAU— Your favourite Chun is back (@Boby25846908) April 23, 2020