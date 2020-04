JAKARTA - Samsung awal bulan ini meluncurkan smartphone mid-range Galaxy A21. Terkini, perusahaan berencana untuk merilis ponsel lainnya yang dijuluki Galaxy A21s.

Dilansir Hindustantimes, jelang peluncuran resmi, terungkap spesifikasi Samsung Galaxy A21s. Detail informasi milik keterangan rahasia Sudhanshu Ambore yang turun ke Twitter untuk berbagi spesifikasi Galaxy A21 mendatang.

Menurut keterangan rahasia itu, Samsung Galaxy A21s akan datang dengan layar HD + IPS 6,55 inci dengan resolusi 720x1600 piksel. Ini akan didukung 3GB RAM yang digabungkan dengan 64GB ruang penyimpanan internal yang dapat diperluas lebih lanjut menggunakan kartu microSD.

Dalam hal kamera, Ambore mengatakan bahwa Galaxy A21s akan datang dengan pengaturan kamera belakang tiga yang terdiri dari sensor utama 48-megapiksel, sensor 8-megapiksel dan sensor 2-megapiksel.

Di bagian depan, ponsel ini akan memiliki kamera selfie 13 megapiksel dan akan didukung oleh baterai 5.000mAh.

Samsung Galaxy A21s-

6.55" IPS, HD+, 720 x 1600

48MP + 8MP + 2MP

13MP

3GB + 64GB

microSD slot

5000mAh

FS scanner, Micro USB, NFC, Dual SIM, 3.5mm jack, BT 5.0

Black, Blue & White



Note- This info is from a relatively new source, so it's better to take it with a pinch of salt🧂— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 25, 2020