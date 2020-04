JAKARTA - Microsoft tengah menyiapkan Xbox Series X, konsol game generasi baru yang akan bersaing dengan PlayStation 5 (PS5). Diharapkan konsol game generasi baru ini menawarkan grafis yang lebih baik.

Bos Xbox, Phil Spencer, berpendapat bahwa perubahan antara gim saat ini dan generasi berikutnya bisa sama dramatisnya dengan lompatan dari 2D ke 3D, dikutip Vg247.

Spencer, yang telah mempelopori Team Xbox sejak 2014, membuat komentar ini ketika merespons seorang pemain di Twitter.

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.