JAKARTA - iPhone SE telah meluncur pada 15 April 2020. Rumor beredar mengungkap Apple akan menyediakan versi Plus atau iPhone SE dengan ukuran layar yang lebih besar.

Bila iPhone SE tampil dengan layar 4,7 inci, maka versi terbesar berkisar antara 5-6 inci, dikutip Pocket-lint. iPhone SE yang lebih besar kabarnya memiliki True Tone sehingga layar akan beradaptasi dengan kondisi sekitar untuk memberi Anda visual terbaik, plus dukungan untuk Dolby Vision serta HDR10.

Sebelumnya, analis Apple, Ming-Chi Kuo mengungkapkan versi yang lebih besar dari iPhone SE atau iPhone SE Plus tampaknya tidak akan meluncur hingga paruh kedua 2021.

Kabar tentang munculnya varian Plus disebut dalam tweet Jon Prosser.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020