JAKARTA - Lebih banyak orang menggunakan masker wajah saat terjadi pandemi Covid-19. Hal ini membuat Apple untuk menghadirkan fitur yang dapat mengenali pengguna meskipun sedang mengenakan masker.

Dilansir Malaymail, Apple sadar bahwa masker wajah mempersulit orang untuk membuka (unlock) model iPhone dengan Face ID yang diaktifkan. Ini untuk model iPhone X, XS dan seri iPhone 11.

Untuk mengurangi masalah, ada pembaruan baru yang memungkinkan Anda melewati Face ID jika Anda mengenakan masker.

Saat ini, iPhone dengan Face ID yang diaktifkan mendukung fitur membuka ponsel dengan wajah Anda secara default. Jika gagal, Anda harus menggesek untuk membuka kunci melalui kode sandi.

Melalui iOS 13.5 yang akan datang, tweak baru ditemukan pada versi beta yang memungkinkan Anda untuk melewatkan Face ID. Jika Anda mengenakan masker wajah, Anda akan melihat papan tombol di iPhone Anda.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you're wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings)