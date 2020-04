JAKARTA - Ubisoft mengonfirmasi melalui live stream pada Rabu, mengungkap game Assassin’s Creed terbaru. Game terbaru mengusung tema permainan di zaman Viking, dikutip Financialexpress.

Game ini akan dinamakan Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft tidak mengungkap detail lebih lanjut dari permainan, tetapi diharapkan game ini dapat dimainkan di konsol game generasi baru seperti PlayStation 5 dan Xbox Series X.

Ubisoft kabarnya membawa artis digital kontemporer Australia, Bosslogic, yang dikenal karena kolaborasinya dengan Marvel dan DC Comics. Sang seniman secara digital menciptakan "karya seni unik" untuk mengungkapkan atau lebih tepatnya menggoda pengaturan permainan Assassin's Creed berikutnya, yang disiarkan langsung di Twitch, Mixer, Youtube, dan Twitter.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP