JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, produsen ponsel tetap menyiapkan smartphone besutan mereka. Xiaomi salah satu produsen ponse yang menyiapkan ponsel terbaru, dijuluki Redmi Note 9.

Dilansir Mysmartprice, informasi yang beredar menunjukkan bahwa Xiaomi akan meluncurkan perangkat baru Redmi Note 9. Bocoran render handset mengungkap bahwa Redmi Note 9 merupakan versi rebranded dari handset baru lainnya, Redmi 10X.

Here's your first look at the official press renders of vanilla Redmi Note 9 in all 3 colors!

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 29, 2020