JAKARTA- Siapa saja dapat mengirimkan pesan kepada Anda melalui WhatsApp. Tentunya ketika orang tersebut memiliki nomor Anda. Sehingga ada kemungkinan seseorang yang mungkin tidak Anda kenal mengirimkan pesan ke WhatsApp.

Hal tersebut tentunya cukup mengganggu, apalagi mereka bisa mengintip profil Anda. Jangan khawatir Anda dapat dengan mudah untuk menyembunyikan foto profil WhatsApp.

Caranya buka aplikasi WhatsApp Anda. Masuk ke Settings dengan mengetuk ikon tiga titik vertikal di pojok kanan atas. Temukan akun, kemudian privasi. Lalu, ketuk profil foto, pilih apakah Anda ingin mengaturnya agar dapat dilihat oleh semua orang (Everyone), hanya orang yang berada dalam kontak (My contacts), dan tidak satupun orang bisa melihat (Nobody).

Bila Anda tidak ingin semua orang melihat profil Anda, maka Anda bisa memilih Everyone. Bila ingin mengubahnya, Anda bisa ikuti langkah-langkah di atas dan memilih My contacts atau Nobody.

Anda juga dapat memblokir orang yang menggangu di WhatsApp. Caranya dengan ketuk profil nomor WhatsApp yang ingin Anda blokir, kemudian scroll ke bawah dan klik blokir. Lalu, Anda juga dapat melihat kontak yang telah diblokir ke menu setelan. Buka akun dan klik privasi dan temukan kontak terblokir dibagian bawah. Anda bisa juga menambahkan kontak yang akan diblokir melalui menu tersebut.

