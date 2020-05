MENLO PARK - Facebook bersama perusahaan internet berkolaborasi dalam inisiatif yang dinamakan ‘Data Transfer Project in 2018.’ Dikutip inews, proyek dibuat agar individu di web dapat dengan mudah memindahkan data mereka di antara penyedia layanan online.

Pada awal Desember, Facebook memberikan kontribusi kepada proyek dengan memperkenalkan alat transfer foto yang memungkinkan penggunanya mentransfer foto dan video ke layanan lain. Google Photos akan menjadi layanan pertama yang akan didukungnya.

Awalnya, alat ini hanya tersedia di beberapa wilayah. Tapi kini diperluas ke seluruh Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Afrika pada Februari dan Maret. Kini, pada akhirnya tool tersedia di Kanada dan Amerika Serikat.

Bila ingin mencoba alat transfer foto, Anda harus pergi ke Facebook Information di pengaturan. Select Transfer a Copy of Your Photos or Video dari menu yang tersedia.

Selanjutnya, enter Facebook password untuk memverifikasi identitas. Pilih tujuan untuk foto atau video dari menu dropdown. Klik Next dan masuk ke Google, lalu Confirm Transfer on Facebook.

Setelah menyelesaikan proses di atas, pengguna bisa mendapatkan notifikasi di Facebook dan inbox e-mail setelah transfer selesai. Jika memilih menggunakan alat tersebut, pengguna tidak perlu lagi beralih di antara kedua layanan untuk menemukan foto atau video yang telah diunggah di Facebook 6 tahun lalu.

“Kami ingin membangun solusi portabilitas praktis yang dapat dipercaya dan digunakan orang secara efektif. Untuk menumbuhkan kepercayaan itu, orang-orang dan layanan online memerlukan aturan yang jelas tentang jenis data apa yang harus dibawa-bawa dan siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi data itu saat bergerak ke berbagai layanan,” kata Facebook.

Selain Google Photos, Facebook mengungkapkan, pengguna juga bisa memindahkan foto ke Microsoft, Apple, Twitter, dan perusahaan lain yang bergabung dengan Data Transfer Program saat tool diluncurkan secara global akhir tahun ini.

(ahl)