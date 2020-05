JAKARTA - Zoom telah menghadirkan pembaruan atau update 5.0. Pembaruan ini menampilkan fitur keamanan yang ditingkatkan, misalnya enkripsi AES 256-bit GCM.

Enkripsi AES 256-bit GCM menawarkan peningkatan perlindungan terhadap data rapat Anda. Ini memberikan jaminan kerahasiaan dan integritas pada Zoom Meeting, Zoom Video Webinar dan data Zoom Phone.

Update terbaru juga memberikan kontrol host yang kuat. Host akan dapat melaporkan pengguna (Report a User) kepada Zoom via icon Security. Mereka juga dapat menonaktifkan kemampuan bagi peserta untuk mengubah nama diri mereka sendiri.

Untuk pelanggan pendidikan, berbagi layar sekarang hanya default untuk host.

Informasi yang beredar sebelumnya mengungkapkan, Zoom mencatatkan kenaikan pengguna harian. Bahkan mencapai 300 juta pengguna setiap harinya.

Hal ini diungkapkan CEO Zoom, Eric Yuan dalam webinar 'Ask Me Anything'. Menurut Silicon Angle, jumlah pengguna harian meningkat lebih dari 50% hanya dalam 3 minggu terakhir.

(ahl)