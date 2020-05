JAKARTA - Apple telah merilis perangkat iPhone SE terbaru. Kehadiran iPhone terbaru tampaknya akan menurunkan harga iPhone generasi sebelumnya.

iPhone generasi sebelumnya ini mulai dari iPhone 6s, iPhone 6s plus, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPhone 8, iPhone 8 plus, hingga iPhone X.

Dikutip inews, iPhone di generasi-generasi sebelumnya tersebut cenderung mengalami penurunan harga di beberapa e-commerce. Sehingga, waktu-waktu peluncuran iPhone terbaru adalah waktu terbaik untuk membeli iPhone second atau bekas.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli iPhone bekas.

Pastikan bukan iPhone curian

Saat membeli iPhone bekas, Anda tidak ingin membeli ponsel curian. Apple mencegah iPhone curian agar tidak diaktifkan oleh pengguna baru dengan fitur ‘Activation Lock’. Oleh sebab itu pastikan iPhone yang akan Anda beli bukan dari hasil curian.

Cara memastikannya yakni dengan mencari nomor IMEI dengan membuka Setting - General - About. Ketika sudah mendapatkan nomor IMEI atau MEID, Anda bisa mengeceknya di situs Stolen Phone Checker.

Oleh sebab itu, disarankan untuk membeli iPhone bekas di e-commerce atau toko-toko terpercaya yang memiliki rekam jejak atau testimoni positif.

Periksa baterai

Sebelum membeli iPhone bekas, sebaiknya periksa performa baterainya. Memang tidak harus selalu 100 persen atau kondisi sempurna, tapi setidaknya kondisi baterai masih sehat, atau di sekitar 95 persen. Cara memeriksanya yaitu dari Setting - Battery - Battery Health.

Periksa hardware

Setiap iPhone memiliki keausan normal seperti bantingan atau goresan di samping dan belakang telepon. Namun, goresan besar pada layar dapat berpengaruh pada fitur lainnya seperti Touch ID dan 3D Touch. Oleh sebab itu, periksa semua hardware seperti speaker, kondisi fisik, layar, kamera, dan tombol yang ada pada iPhone Anda.

Pilih yang kapasitas penyimpanan besar iPhone berharga murah memang menggiurkan. Tapi pastikan Anda memilih iPhone dengan kapasitas penyimpanan yang tepat, kalau bisa di atas 32 GB. Apalagi jika iPhone tersebut untuk penggunaan jangka panjang. Lihat fitur dan harga Pastikan Anda tahu fitur apa yang Anda korbankan saat membeli iPhone bekas. Kemungkinan besar, Anda membeli setidaknya satu generasi di belakang model yang baru saat ini. Selain itu, pastikan harganya sesuai.

