JAKARTA - Naughty Dog telah mengungkap pengembangan The Last of Us 2. Game yang dinantikan kehadirannya ini kabarnya akan meluncur pada Juni, dikutip Techradar.

Sutradara kreatif The Last of Us 2 Neil Druckmann mengungkapkan berita dalam sebuah video YouTube, menjelaskan bahwa permainan itu telah "menjadi emas".

Ini berarti bahwa Naughty Dog telah menyerahkan salinan master terakhir dari permainan untuk didistribusikan atau, dalam istilah awam, pengembangan pada The Last of Us 2 secara resmi selesai.

"Jadi pada bulan April kami memberi tahu Anda bahwa Anda tahu karena keadaan dunia, logistik jauh di luar kendali kami, kami harus mendorong permainan, yang memberi kami beberapa minggu ekstra untuk memoles," Druckmann menjelaskan dalam video.

"Dan sekarang kami memiliki tanggal rilis, kami telah mengirimkan master emas kami," katanya.

The Last of Us 2 akan dirilis pada 19 Juni, setelah dua penundaan. Awalnya permainan itu akan dirilis pada 21 Februari, sebelum didorong kembali ke 29 Mei. Namun, Naughty Dog mengumumkan pada bulan Maret bahwa permainan itu ditunda tanpa batas waktu karena "masalah logistik".

Kemudian pada bulan April, Naughty Dog mengungkapkan bahwa The Last of Us sekarang akan dirilis pada 19 Juni.

(ahl)