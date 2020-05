JAKARTA - Twitter baru-baru ini menguji fitur baru untuk pengguna iOS. Fitur ini akan menanyakan kepada pengguna apakah benar-benar akan membalas pesan yang mungkin mengandung bahasa yang menyakitkan.

Dilansir Imore, ini merupakan salah satu upaya Twitter untuk menjaga platform mereka tetap aman untuk pengguna. Dengan demikian, pengguna tidak akan mudah mengungkap kata-kata kasar atau ujaran kebencian yang menyakitkan orang lain yang membacanya.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020