JAKARTA - Google menyediakan peta penyebaran virus corona. Anda bisa mengakses melalui https://news.google.com/covid19/map. Untuk melihat negara Indonesia, pengguna bisa mengubah pilihan dari Worldwide ke Indonesia.

Melalui tampilan data yang ditunjukkan Google, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 12.071, sementara yang pulih mencapai 2.197 dan meninggal dunia sebanyak 872.

Anda dapat memilih negara-negara lainnya untuk melihat perkembangan jumlah kasus Covid-19, berapa banyak yang pulih dan meninggal dunia.

Melalui tampilan peta yang dapat di-zoom in dan zoom out, pengguna bisa mengarahkan kursor untuk memilih negara tertentu. Ketika diklik, maka akan tampil data kasus Covid-19 pada negara tersebut.

Google juga menyediakan data yang lebih rinci berdasarkan provinsi. Selain itu, Google menampilkan grafik new cases over time serta cases over time.

(ahl)