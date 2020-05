JAKARTA - Game Mobile Legends menawarkan permainan lima lawan lima pemain. Game multiplayer ini mengandalkan kerjasama tim dan penguasaan skill hero.

Dikutip Gamerhub, berikut ini beberapa poin yang bisa Anda perhatikan untuk menjadi pemain terbaik.

Bersihkan Jungle dengan Teman

Gamer tidak hanya meluncur ke lane untuk menghancurkan minions. Bersama-sama teman, gamer bisa mengalahkan monster jungle. Sehingga, level hero bisa lebih mudah meningkat untuk dapat mendapatkan first kill.

Fokus Pelajari Hero

Untuk pemula, disarankan untuk belajar karakter baru, khususnya bila Anda belum mengetahui mekanika dasar dari permainan. Beberapa hero memiliki keahlian yang berbeda dengan hero lainnya, maka penting untuk fokus mempelajari keunikan hero di game Mobile Legends.

Ambil Hadiah

Setiap kali login, mungkin ada chest gratis yang bisa Anda peroleh. Setiap chest membawa item menarik seperti emblems, hero ticket dan lain-lain. Ini berguna untuk membantu gamer lebih kuat dalam permainan.

Perhatikan Bos Besar

Gamer pemula mungkin tidak begitu memperhatikan dua bos besar dalam permainan. Bila kura-kura membawa ekstra gold untuk tim, sementara knight atau lord merupakan bos kuat yang bisa mendorong lane. Gamer perlu mengerahkan seluruh rekan untuk mengalahkan bos ini.

Komunikasi dengan Tim

Berkomunikasi dalam permainan membantu koordinasi dan strategi dalam permainan. Manfaatkan quick chat seperti Clear the Lane, Prepare for Team Fight, Well Played dan lain-lain untuk membantu meningkatkan koordinasi tim.