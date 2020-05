JAKARTA - Sony mengungkap penjualan untuk konsol game PlayStation 4 (PS4). PS4 telah terjual sebanyak 110,4 juta unit, dikutip Venturebeat.

Konsol game besutan Sony itu telah dirilis pada 2013. Tercatat pada Februari, konsol game ini telah mencapai angka penjualan 108,9 juta unit.

Selama kuartal keuangan terakhir, Januari hingga Maret, Sony menjual 1,5 juta konsol PlayStation 4. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pencapaian pada periode yang sama di tahun lalu, di mana perangkat terjual 2,6 juta.

Penjualan konsol game ini mungkin menurun karena gamer menantikan kehadiran konsol game generasi baru. Ada kemungkinan perangkat akan tetap mendapatkan peluang karena game seperti The Last of Us Part II dan Ghost of Tsushima yang kabarnya akan dirilis musim panas ini.

(ahl)