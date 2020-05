BEIJING - Poco F2 Pro resmi diumumkan. Dikutip Sindonews, spesifikasi Poco F2 Pro baru sama dengan spesifikasi Redmi K30 Pro.

Bodinya ditutupi kaca dan logam, memiliki kamera belakang dalam format melingkar dan bagian depan terdiri dari layar dan beberapa bezel tipis.

Kamera depan terletak dalam mekanisme pop-up yang tersembunyi di bingkai atas. Ini adalah desain yang sangat mirip dengan apa yang disajikan Redmi K20 Pro atau Xiaomi Mi 9T Pro tahun lalu. Jadi unit tidak memiliki layar melengkung, sensor sidik jari di bawah layar.

Poco F2 Pro adalah desain yang sederhana, tapi sangat menarik bagi sebagian besar pengguna. Menawarkan apa yang diminta oleh ribuan pengguna, yakni layar tanpa lekukan atau lubang dan panel datar.

Spesifikasi Poco F2 Pro baru serupa dengan spesifikasi Redmi K30 Pro. Ini bukan hal yang buruk, karena Xiaomi menghadirkan perangkat yang mampu bersaing dengan rentang pasar yang tinggi.

Poco F2 Pro juga memiliki teknologi LiquidCool 2.0, yang memiliki tiga lapisan yaitu grafit, graphene, dan "Super VC". Ruang uap itu lebih besar dari unit pesaing, sehingga menurut Poco akan memungkinkan pendinginan yang lebih efisien.

Spesifikasi Poco F2 Pro

- 6.67-inch AMOLED screen in FullHD + resolution, Refresh rate of touch 180 Hz, HDR10 +, Corning Gorilla Glass 5

- Processor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 GPU

- 6 or 8 GB of RAM, 6 GB – LPDDR4x and 8 GB – LPDDR5

- 128 or 256 GB of storage, 128 GB –UFS 3.0 and 256 GB –UFS 3.1

- Quad rear camera: 64 MP Main Sensor – IMX686 – 8K Recording; 13MP wide-angle – 123 degree; Macro 5 MP –equivalent to 50mm; 2 MP depth

- 20-megapixel front camera

- Glass and metal body

- Fingerprint sensor under the screen

- USB C and IP53 certified

- WiFi, GPS, NFC, Bluetooth 5.1 with aptX HD.

- 4,700 mAh battery with fast charge (30W)

- Android 10 and Poco Launcher 2.0

- Dimensions: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm

- Weight: 218 grams

(ahl)