JAKARTA - Epic Games mengungkap tampilan pertama dari grafis Unreal Engine 5. Salah satu tujuan Epic ialah menciptakan fotorealisme yang setara dengan film CG dan kehidupan nyata, dikutip Businesswire.

Melalui video 'Lumen in the Land of Nanite', demo real-time ditampilan pada PlayStation 5 (PS5). Teknologi Unreal Engine memperlihatkan pencapaian tingkat tinggi dari detail rendering dalam game generasi berikutnya.

Ada dua inti teknologi baru yang ditampilkan melalui Unreal Engine 5, Nanite dan Lumen. Nanite terkait dengan banyak detail geometrik yang dapat dilihat oleh mata. Nanite geometri tervirtualisasi berarti sumber seni berkualitas film terdiri dari ratusan juta atau miliaran poligon dapat diimpor langsung ke Unreal Engine.

Lumen merupakan solusi penerangan global dinamis yang bereaksi terhadap adegan dan perubahan cahaya. Artis dan desainer dapat membuat adegan yang lebih dinamis menggunakan Lumen misalnya mengubah sudut matahari untuk waktu hari, menyalakan lampu senter.

(ahl)