JAKARTA - Kematian George Floyd oleh polisi di Minneapolis pada 25 Mei menimbulkan reaksi warga Amerika Serikat (AS). Puluhan ribu warga AS berkumpul mengutuk tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan polisi.

Menariknya, muncul mural di jalanan yang bertuliskan Black Lives Matter. Mural tersebut tepatnya berada di Washington, D.C, yang bisa dilihat dari udara, bahkan dari luar angkasa.

Perusahaan pencitraan Planet Labs mem-posting gambar yang ditangkap dari satelit luar angkasa di Twitter pada Jumat.

Tulisan tersebut berwarna kuning tebal, mengambil alih dua blok 16th Street yang mengarah ke Gedung Putih di 1600 Pennsylvania Ave. 16 huruf kuning mengisi lebar jalan dua jalur, yang membuatnya mudah untuk tidak hanya dilihat dari udara, tetapi dari ruang angkasa.

It has been a long time coming, but I know. I know—change will come. pic.twitter.com/oBRVbtTruY— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020