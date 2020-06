JAKARTA - Sony telah mengatur event PlayStation 5 (PS5) untuk Kamis atau 11 Juni. Event ini awalnya direncanakan pada 4 Juni, dikutip Pocket-lint.

Sony menunda event menyusul kasus pembunuhan George Floyd di Amerika Serikat. Kini, Sony berharap bisa menggelar event sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Dalam sebuah posting blog, perusahaan mengatakan bahwa acara berjalan "sedikit lebih dari satu jam". Ini akan dipra-rekam dan disiarkan dalam 1080p dan 30fps karena banyak staf Sony bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19.

Sony menjelaskan rencana untuk melihat pratinjau game PlayStation 5 selama acara tersebut. Penggemar juga disarankan untuk menggunakan headphone.

Ada kemungkinan perusahaan mengerjakan pekerjaan audio yang mengesankan, seperti teknologi audio 3D untuk PS5.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020