WASHINGTON - Event Steam Game Festival: Summer Edition ditunda karena protes yang terjadi di Amerika Serikat terkait kematian George Floyd, dikutip Sindonews.

Perhelatan yang dijadwalkan diselenggarakan pada 9-14 Juni 2020 ini, ditunda hingga sepekan ke depan. Valve, pengembang game sekaligus penyelenggara acara tidak menyebutkan alasan jelas penundaan tersebut. Rencananya, festival ini akan digelar pada 16-22 Juni 2020.

Steam Game Festival adalah bagian dari Summer Game Fest, festival digital yang diadakan oleh Geoff Keighley, pendiri The Game Award.

Dalam perhelatan ini, sejumlah game yang akan dirilis pada 2021 mendatang bisa dimainkan secara gratis dan terbatas. Selain itu, di acara tersebut gamers juga bisa berinteraksi langsung dengan pengembang game.

Tetapi yang paling banyak ditunggu oleh gamers dalam festival ini adalah potongan harga yang bisa didapat lebih murah, selama perhelatan berlangsung. Tak heran, pecinta game di Steam sangat menantikan festival ini.

Menurut laporan Wccftech, beberapa game yang dikonfirmasikan akan hadir anatara lain adalah Elteria Adventures, Shikon-X Astro Defense Fortress, Onirike, DepowerBall, Project Haven, Toxicant, Super Rocket Ride, Dwerve, Sea of Craft, PHOGS!, Oddria!, Milky Way Prince – The Vampire Star, Dreamscaper, Company of Crime, serta Rise of Humanity.

(ahl)