View this post on Instagram

#SobatKom, di era digital ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual harus kita lindungi bersama-sama, ya! Sudah sejak lama Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi hak cipta para seniman atau kreator anak bangsa. Namun, peran kalian juga pastinya tetap dibutuhkan, Sob. Mari sama-sama mendukung karya para seniman, aktor, dan pembuat film dengan menonton secara legal, bukan melalui streaming gratis yang ilegal ya, #SobatKom.⛔ Bila tetap dilakukan, para pengunduh dan pembajak film bisa dikenakan sanksi pidana lho. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain melanggar HAKI, kalian juga perlu waspada dengan situs-situs nonton film gratis tersebut. Banyak risiko yang bisa kamu dapati, seperti malware yang bisa mengancam perangkat kalian. Biasanya, malware tersebut akan disisipkan dan terinstall di gawai dalam bentuk Potentially Unwanted Application (PUA) Nah, demi melindungi HAKI dan juga keamanan data kalian, Kementerian Kominfo sangat gencar untuk menghentikan penyebaran situs ilegal tersebut #SobatKom. 😊