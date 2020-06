JAKARTA - Sundar Pichai memegang peranan penting dalam perusahaan Google. Dialah Chief executive officer Google yang lahir di India. Pria berusia 48 tahun itu rupanya masih mengingat kenangan ketika dahulu berangkat menuju Amerika Serikat.

Dalam pidato upacara wisuda virtual Dear Class of 2020, Pichai mengenang dirinya ketika berangkat menuju Amerika Serikat. Dikutip Moneycontrol, Sundar Pichai mengatakan ayahnya menghabiskan satu tahun gaji untuk tiket penerbangan pertama putranya ke AS.

Pichai mengatakan itu juga pertama kalinya dia duduk di pesawat ketika dia berangkat ke Stanford untuk belajar. Sambil mengungkapkan latar belakangnya yang sederhana, Pichai juga mengatakan bahwa di sinilah ia berada karena hasratnya akan teknologi dan keterbukaan pikiran.

Upacara virtual 'Dear Class of 2020' diadakan di YouTube. Tokoh-tokoh terkenal seperti mantan Presiden AS Barack Obama, istri dan mantan ibu negara AS Michelle Obama, Beyonce, Lady Gaga, Malala Yousafzai, kelompok K-Pop Korea Selatan BTS menghadiri acara tersebut.

Mengakui fakta bahwa para siswa mungkin berduka atas rencana yang telah mereka buat, atau tawaran pekerjaan yang mungkin mereka hilangkan, Pichai mendesak siswa untuk tidak kehilangan harapan.

"Mungkin ada hal-hal tentang teknologi yang membuat Anda frustrasi dan membuat Anda tidak sabar. Jangan kehilangan rasa tidak sabar itu. Itu akan menciptakan revolusi teknologi berikutnya dan memungkinkan Anda untuk membangun hal-hal yang tidak pernah diimpikan oleh generasi saya," katanya.

Dia memuji semangat untuk teknologi dan pikiran terbuka. "Percayalah pada saya ketika saya mengatakan saya tidak melihat ini datang ketika saya pertama kali mendarat di negara bagian California," kata Pichai.

Pichai bergabung dengan Google pada tahun 2004 dan dikreditkan secara utama atas kontribusinya pada Google Toolbar dan Chrome. Dia juga bekerja kemudian di Android, dan pada 2015, diumumkan sebagai CEO Google.

(ahl)