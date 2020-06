SAN FRANCISCO - EA memperluas ketersediaan Apex Legends, dikutip iNews. Penerbit game ini mengumumkan game battle royale populer besutan mereka akan hadir ke Nintendo Switch dan Steam tahun ini.

Sejak diluncurkan pada Februari 2019, Apex Legends hanya tersedia di PC via Origin, Xbox One, dan PlayStation 4. Kini, EA memutuskan untuk membawa game ke Nintendo Switch dan Steam.

Selain perluasan ketersediaan, pengembang Apex Legends, Respawn mengatakan, game juga akan mendapatkan crossplay musim gugur ini. Apex Legends bukan satu-satunya game EA yang akan hadir ke Steam.

EA menyebutkan lebih dari lima game mereka akan menuju Steam. Game yang dimaksud mencakup Titanfall 2, The Sims 4, Dead Space 3, dan A Way Out. Menurut Kotaku.au, Need for Speed: Most Wanted saat ini juga ada di Steam.

EA pertama kali mengumumkan game-game akan kembali ke Steam pada Oktober lalu. Game pertama yang hadir lagi di Steam adalah Star Wars Jedi: Fallen Order dan sejak itu studio membawa lebih banyak permainan ke platform.

Game ternyata bukan satu-satunya produk yang akan dibawa EA ke Steam. Salah satu perusahaan game terbesar ini juga berencana akan membawa EA Access subscription service ke Steam tahun ini.

(ahl)