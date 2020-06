JAKARTA - Presiden Jokowi pada hari ini atau 21 Juni bertambah usia 1 tahun. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lahir pada 21 Juni 1961 (59 tahun) di Surakarta.

Mengingat hari ulang tahun Jokowi, netizen meramaikan hashtag #HBD59Jokowi di media sosial, khususnya Twitter.

#HBD59Jokowi We will still trust you pic.twitter.com/TpzW3wSfHr— A D I N Gg (@Sandiade_) June 21, 2020