JAKARTA - Game Cyberpunk 2077 menjadi perhatian para gamer. Permainan tersebut kabarnya mengalami penundaan dan akan dirilis pada November tahun ini.

Dikutip Ubergizmo, game Cyberpunk 2077 akan dapat dimainkan lintas generasi konsol game. Gamer yang sudah membeli versi PS4 atau Xbox One, maka mereka bisa memainkannya di konsol game PS5 dan Xbox Series X.

Ini berarti bahwa Anda benar-benar hanya perlu membeli satu salinan itu dan jika pada akhirnya Anda meningkatkan ke PS5 atau Xbox Series X, Anda masih dapat memainkan permainan tanpa harus membeli yang baru.

Diharapkan bahwa peningkatan ke konsol game generasi terbaru ini akan meningkatkan kemampuan grafis karena hardware yang lebih mumpuni.

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too!— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020