TOKYO - Layanan Sony PlayStation Plus berusia 10 tahun pada 29 Juni, dikutip iNews. Merayakan hari jadinya, perusahaan menawarkan beberapa game gratis yang bisa dimainkan pengguna.

Sony menawarkan tema peringatan PlayStation 4 dan multiplayer online gratis pada 4 dan 5 Juli untuk merayakan hari jadi ke-10. Perusahaan juga mengumumkan NBA 2K 20, Rise of Tomb Raider: 20 Year Celebration, dan Erica akan tersedia secara gratis antara 7 Juli hingga 3 Agustus.

Setiap bulan, pelanggan PlayStation Plus mendapatkan dua game gratis berkat keanggotan mereka. Tapi, Sony akan menambahkan game gratis menjadi tiga bulan depan sebagai bagian dari perayaan 10 tahun.

Sony meluncurkan PlayStation Plus pada 29 Juni 2010 untuk menghadirkan multiplayer online dan fasilitas lainnya kepada pengguna PlayStation 3. Sejak itu, layanan telah menarik lebih dari 41,5 juta pengguna yang membayar 60 dolar AS per tahun, 25 dolar AS selama tiga bulan, atau 10 dolar AS sebulan untuk akses ke game bulanan gratis, penyimpanan cloud 100GB, serta multiplayer online.

PlayStation Plus juga dilengkapi dengan Share Play. Share Play memungkinkan orang untuk membiarkan teman menonton atau memainkan game dari perpustakaan host dari jarak jauh.

Menurut Sony, lebih dari 1.000 game telah tersedia secara gratis sejak PlayStation Plus memulai penawaran bulana pada Juni 2012. Call of Duty 2007: Modern Warfare, Sonic Forces, Shadow of the Colossus, Call of Duty: Black Ops, dan Destiny 2 adalah lima gratis bulanan paling banyak ditebus sejak layanan diluncurkan.

