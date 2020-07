JAKARTA - Menyusul versi pendahulunya One Fusion+, Motorola baru-baru ini resmi menghadirkan ponsel terbaru One Fusion. Kabarnya, One Fusion memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya.

Dilansir Neowin.net, One Fusion dikabarkan hadir sebagai versi turunan dari One Fusion+ yang dirilis pada bulan lalu. Secara keseluruhan, One Fusion memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Perbedaannya terletak pada resolusi kamera, prosesor, dan tampilan.

One Fusion hadir dengan layar 6,5 inci dengan kekuatan layar Max Video HD+. Ponsel ini juga dilengkapi baterai berdaya 5000 mAh sama seperti versi plus. Dengan daya sebesar itu, Motorola mengklaim ponsel ini memiliki daya tahan hingga 48 jam bergantung dengan pemakaian.

Untuk prosesornya, One Fusion menggunakan chip set seri Qualcomm Snapdragon 710 octa-core.

Dilansir Bgr.in, ponsel ini hadir dengan kapasitas memori sebesar 64GB dan kapasitas RAM 4GB. Adapun untuk kamera, One Fusion mengantongi resolusi 48MP untuk kamera utama dengan dilengkapi kamera ultra wide 8MP, makro vision 5MP, dan sensor kedalaman sebesar 2MP.

Selain itu, One Fusion hadir dengan dua pilihan warna yakni Emeral Green dan Sapphire Blue.

Rencananya, Motorola akan mulai memasarkan One Fusion di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada bulan depan.

