JAKARTA - Nintendo Switch akan kedatangan sejumlah game baru. Game baru tersebut meluncur pada bulan ini, dikutip Nintendolife.

Mengusung genre action, ini dia daftar game yang siap dirilis pada bulan ini.

Superliminal (7 Juli)

Tertarik dengan game dalam sudut padang orang pertama? Tentunya game ini tidak boleh dilewatkan. Dirilis dalam versi PlayStation 4, Xbox One, dan Switch, Superliminal mengajak pemainnya untuk berpikir out of the box.

Dilansir Gematsu.com, Superliminal memiliki alur cerita di mana pemain menjadi tokoh utama. Dalam cerita, pemain tertidur pada pukul 3 pagi dengan TV yang menyala dan menampilkan siaran iklan program terapi tidur milik Dr. Pierce.

Begitu terbangun, pemain akan langsung disuguhkan dengan beragam ilusi optik yang menjadi fitur utama game ini.

Crosscode (9 Juli)

Dibuat oleh Radical Fish Games, Crosscode hadir dalam bentuk RPG (Role Player Game) yang layak dinanti oleh para pecinta game action. Dilansir Nintendo.com, game ini menggabungkan tampilan grafis 16-bit SNES dengan sistem pertempuran, dan puzzle yang dikemas bersama kisah fiksi ilmiah mencekam selama 30-80 jam waktu bermain.

Pemain akan ditantang oleh 120 macam musuh yang siap menyerang. Dengan 30 di antaranya merupakan bos-bos yang sulit dilawan. Tidak hanya bertarung, pemain juga dapat menjelajah, menemukan tempat-tempat tersembunyi yang siap untuk dipecahkan.

Bloodstained: Cursed of The Moon 2 (10 Juli)

Inti Creates kembali hadirkan seri terbarunya. Melalui seri ini, pemain akan kembali diajak pada permainan game aksi 2D bernuansa gelap. Bedanya, pada game ini akan muncul tiga tokoh baru yang menemani tokoh utama, Zangetsu, dalam melawan iblis jahat. Siapa karakter yang dipilih, itulah alur yang akan dilalui setiap pemain.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (10 Juli)

Setelah perilisannya pada 2010, Deadly Premonition hadir dengan sekuel terbarunya. Masih mengusung konsep game aksi dan bertahap hidup, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise mengambil latar di Boston. Memainkan karakter Agen FBI bernama York, pemain akan diajak untuk menyelidiki misteri pembunuhan berantai di Le Carré.

The Great Perhaps (10 Juli)

Menyajikan aksi dan petualangan, The Great Perhaps akan membawa pemain dalam petualangan lintas waktu antara kekosongan dan bumi pasca kehancuran melalui karakter cosmonaut.

Selain kisahnya yang menarik, fitur yang disajikan pada game ini cukup beragam. Selain itu, grafis yang digunakan cukup menarik dengan menggunakan gambar 2D yang seolah digambar manual dengan tangan.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (14 Juli) Tidak asing dengan Harvest Moon? Game ini tentunya cocok untuk dicoba. Serupa tapi tak sama. Mengusung konsep pedesaan, pemain akan diajak untuk menjalankan kehidupan di peternakan untuk bercocok tanam dan beternak. Selain itu pemain dapat berkeliling kota dan berteman atau bahkan mencari pasangan. Paper Mario: The Origami King (17 Juli) Game terbaru untuk penggemar berat tokoh Super Mario, petualangan di negeri origami! Game ini berkisah mengenai Mario dan Luigi yang diundang oleh Princess Peach untuk menghadiri festival origami. Sayangnya, begitu sampai semua sudah berubah menjadi origami sungguhan di bawah kendali King Olly. Melalui game ini pemain akan dibawa bertualang untuk mengembalikan kondisi seperti semula dan tentunya melawan sang raja origami. Bounty Battle Dilansir Nintendo.com, Bounty Battle merupakan game pertarungan indie yang menyajikan beragam pertarungan menarik dari berbagai game. Setidaknya terdapat 25 petarung dari 20 game berbeda, seperti Guacamelee! Dead Cells dan Darkest Dungeon Owlboy. Lebih menarik lagi, game ini menawarkan 10 arena yang dapat disesuaikan dengan gaya bertarung. Skater XL (28 Juli) Melalui laman resminya skaterxl.com, Easy Days Studio memberikan sedikit gambaran mengenai gamenya. Mengusung konsep simulasi virtual menggunakan skateboard, pemain akan diajak untuk menjadi pemain skateboard handal melalui empat karakter pilihan. Locomotion (30 Juli) Ingin game sederhana namun menantang? Nintendo Switch akan hadirkan train puzzle satu ini. Locomotion akan membawa pemain pada petualangan mengumpulkan emas menggunakan kereta. Tidak semudah itu, pemain harus melewati level yang berbeda untuk mengumpulkan emas.

