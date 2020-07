JAKARTA - Bermain game bisa mengatasi kejenuhan atau kebosanan ketika berada di dalam rumah. Beberapa game hadir dengan mode multiplayer, sehingga Anda bisa memainkannya bersama teman.

Dikutip Sindonews, berikut ini delapan game online yang populer di 2020.

Mobile Legends: Bang Bang

Game yang populer dengan akronim MLBB ini merupakan game MOBA buatan Moonton. Sejak pertama kali dirilis 11 Juli 2016, game yang bisa dimainkan di smartphone ini telah menarik banyak hati gamers, dan masih menjadi game yang populer saat ini.

Call of Duty

Seri game Call of Duty pertama kali dirilis pada 29 Oktober 2003 untuk PC. Game ini bergenre first shooter person yang diterbitkan oleh Activision. Kemudian popularitasnya semakin meningkat, setelah Call of Duty: Mobile diterbitkan pada 1 Oktober 2019.

Free Fire

Game ini diterbitkan oleh Garena pada 4 Desember 2017. Game yang bergenre battle royal dengan third person shooter ini masuk ke dalam esport dan mode multiplayer. Spesifikasi untuk memainkan Free Fire cenderung lebih ringan dibandingkan game dengan genre sama lainnya.

eFootball PES 2020

Ini merupakan video game simulasi sepak bola yang dikembangkan oleh PES Productions dan diterbitkan oleh Konami. Game ini banyak digemari dan bisa dimainkan di beberapa platform, antara lain PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, dan Microsoft Windows.

Asphalt 9: Legends

Bagi yang suka balapan, game ini bisa menjadi salah satu pilihan. Popularitasnya dimulai sejak pertama kali dirilis pada 25 Juli 2018. Game yang diterbitkan oleh Gameloft ini bisa dimainkan di sejumlah platform yakni iOS, Android, Windows 10, macOS, dan pada 8 Oktober 2019 mulai tersedia untuk Nintendo Switch.

Arena of Valor

Game berakronim AoV ini sebelumnya dikenal dengan nama Strike of Kings di Eropa, Honour of Kings di China, Mobile Arena di Indonesia, Penta Strom di Korea Selatan, Legendary Showdown di Taiwan, Lien Quan di Vietnam, dan Realm of Valor di Thailand. Game yang diterbitkan Tencent Games ini pertama kali dirilis pada 26 November 2015.

Ragnarog Online

Game ini merupakan Massively Multiplayer Online Role Playing Game dari Korea Selatan. Game ini diangkat berdasarkan cerita dan latar belakang sebuah komik asal Korsel dengan judul yang sama. Game ini dibuat oleh Gravity Corporation dan pertama kali dirilis pada 31 Agustus 2002.

(ahl)