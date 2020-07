JAKARTA – Judul game tertentu menampilkan wajah persis dengan aktor di layar lebar. Tampilan 3D dari karakter tersebut bahkan dibuat dengan detail, sehingga benar-benar menyerupai manusia asli.

Meskipun aktor-aktor berikut ini terkenal dengan pekerjaan mereka di layar lebar, mereka mampu menarik perhatian dengan karakter yang diperankannya dalam dunia video game.

Berikut ini beberapa nama aktor dan judul game mereka.

Keanu Reeves – CyberPunk

Aktor yang dikenal cukup fenomenal dalam film Matrix dan john Wick tersebut akan memerankan karakter yang begitu penting dalam game Cyberpunk.

Rami Malek – Until Dawn

Rami malek berperan sebagai karakter Joshua dalam game horor yang dirilis pada tahun 2015. Game Until Dawn memiliki percabangan cerita salah satunya ialah kematian.

Norman Reedus – Death Stranding

Game buatan Hideo Kojima ini memang ditampakkan dengan sangat misterius dan penuh kerahasiaan yang masih tersimpan secara rapat-rapat. Norman Reedus akan perankan karakter Sam Porter Bridges.

Ellen Page – Beyond: Two Souls

Game yang rilis pada tahun 2013 ini lebih mengarah ke kisah interaktif dan aksi petualangan. Beyond: Two Souls ditayangkan perdana di Tribeca Film Festival 2013, suatu pencapaian yang jarang untuk sebuah game.

Kit Harington – Call of Duty: Infinite Warfare

Salah satu peran utama dari serial Game of Thrones ini akan perankan Call of Duty: Infinite Warfare dengan karakter antagonis. Berkebalikan dengan perannya di GoT.





Terry Crews – Crackdown 3

Aktor Terry Crews menjadi wajah baru bagi game Crackdown 3. Crews tampil dalam entri Crackdown terbaru ini sebagai Agent Commander Jaxon, karakter utama. Sampai-sampai game tersebut dinamakan “Terry Crews Simulator”.

Mark Hammil – Batman: Arkham Series

Meskipun wajah aktor tidak serupa pada game tersebut, Mark Hammil perani Clown Prince of Crime, The Joker. Hammil telah memerankan karakter Joker lebih dari 10 kali dan akan mengulangi peran itu lagi dalam adaptasi animasi mendatang dari The Killing Joke karya Alan Moore.

Conan O’Brien – Death Stranding

Pembawa acara terkenal ini juga ikut berpatisipasi mengisi karakter dalam game Death Stranding. O'Brien memainkan karakter bernama The Wondering MC.

Ozzy Osbourne – Brutal Legend

Vokalis legendaris yang biasa dikenal sebagai The Prince of Darkness dari band rock Black Sabbath akan memerankan karakter Guardian of Metal in Brütal Legend, dan juga suara untuk Dadbat.