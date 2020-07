TOKYO - Game Donkey Kong Country akan hadir melalui Nintendo Switch Online. Donkey Kong Country, reboot Super NES 1994 dari franchise Donkey Kong akan tersedia untuk pemain mulai 15 Juli 2020, dikutip iNews.

Side-scroller menampilkan Donkey Kong dan keponakannya, Diddy Kong saat mereka menjelajahi hutan dan gunung berselimut salju.

Donkey dan Diddy menembus gunung berselimut salju untuk mengambil pisang curian mereka dari King K. Rool dan antek-anteknya berbentuk buaya bernama Kremlings. Selain Donkey Kong Country, Switch Online juga menambahkan game Jepang Natsume Championship Wrestling dan aksi NES RPG The Immortal pada 15 Juli 2020.

Permainan gulat memiliki 12 pegulat untuk dipilih dan memungkinkan pemain bermain melawan AI atau teman. Sementara itu, The Immortal akan membuat Anda memulai pencarian untuk menjelajahi ruang bawah tanah dan menemukan reruntuhan kuno.

Secara keseluruhan, Switch Online sekarang menawarkan akses ke 85 game klasik selain bermain daring seharga 4 dolar AS sebulan atau 20 dolar AS setahun. Game di perpustakaannya, termasuk Super Mario Kart, Super Mario World, Super Mariol World 2: Yoshi's Island, The Legend of Zelda: A Link to The Past, dan Kirby's Dream Land 3.

Untuk diketahui, Nintendo Switch Online adalah layanan berbayar untuk mendapatkan akses game. Selain itu, Anda juga bisa mengobrol dengan teman melalui aplikasi Switch Online dan mencadangkan koleksi game retro NES.

