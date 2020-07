SEBUAH penelitian baru temukan bahwa Dilophosaurus memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan lebih kuat, daripada yang diperkirakan para ilmuwan dan pembuat film.

Seperti yang kita lihat dari film Hollywood, Dilophosaurus dikenal dengan penggambarannya sebagai makhluk kecil yang menggemaskan namun memiliki sentuhan tersembunyi yang mematikan.

Dilansir Scitechdaily, analisis komprehensif baru dari fosil Dilophosaurus membantu meluruskan imajinasi Dinosaurus dalam sebuah film. Dilophosaurus hidup 183 juta tahun yang lalu sebenarnya adalah hewan darat terbesar pada masanya, dengan ukuran panjang mencapai 20 kaki atau sekira 6 meter.

Adam Marsh, ketika ingin mendapatkan Ph.D. dari The University of Texas di Austin's School of Geosciences, Austin melakukan analisis terhadap lima spesimen Dilophosaurus terlengkap. Analisis tersebut, ditulis bersama Profesor Jackson School Timothy Rowe.

Mereka menemukan, dua dari lima spesimen Dilophosaurus yang dipelajari berbanding terbalik dengan deskripsi awal mengenai Dilophosaurus dalam buku dan film. Dalam buku dan film “Jurassic Park” mereka digambarkan sebagai dinosaurus yang langsing dan menaklukan mangsanya dengan racun.

Tapi, mereka menemukan bahwa Dilophosaurus memiliki rahang yang kuat, serta tulang berbintik dengan kantung yang akan membantunya memperkuat kerangka. “Mereka seperti bubble wrap yang melindungi dan memperkuat tulangnya,” kata Marsh.

Kantung udara yang dimiliki Dilophosaurus adalah bukan hal yang unik. Karena burung-burung modern dan dinosaurus paling masif di dunia juga memilikinya. Marsh menggunakan algoritma untuk mengetahui spesimen dengan membandingkan fosil pertama Dilophosaurus.

Dari algoritma tersebut, terungkap bahwa ada celah evolusi yang signifikan antara Dilophosaurus dan kerabat dinosaurus terdekatnya, yang menujukan bahwa mungkin ada banyak kerabat lain yang belum ditemukan.

(mrt)