JAKARTA – Seri The Sims memungkinkan pengguna memainkan karakter dalam permainan. Gamer ditantang untuk bisa mengatur kehidupan karakter, mendesain rumah hingga mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan.

Kini setelah dua puluh tahun perjalanan game tersebut, Electronic Arts (EA) akan memberi tantangan dan menghadirkan program yang akan disiarkan melalui saluran televisi TBS.

Dilansir Comicbook.com, EA bekerjasama dengan Turnet Sports’ ELEAGUE dan BuzzFeed Multiplayer akan menghadirkan reality show bertajuk The Sims Spark’d. Acara ini akan menantang pemain untuk berkreasi melalui The Sims 4, mulai dari membuat karakter, membangun hunian, hingga menyajikan story plot dalam game mereka.

“Sejak awal, 'The Sims' menyajikan pengalaman inovatif, di mana pemain dapat membuat dan menyajikan kisah mereka dalam sebuah game. Itulah mengapa pertunjukan ini sangat menarik. Kami ingin melanjutkan semangat berinovasi, menyatukan penggemar untuk bersaing dan menyajikan alur cerita game mereka dalam sebuah reality show dengan cara yang sepenuhnya baru,” ucap Lyndsay Pearson, General Manager dari franchise The Sims dikutip Variety.

Dengan hadiah sebesar USD100.000 (atau setara Rp14 Miliar), acara ini akan menghadirkan 12 kontestan termasuk YouTuber bernama Doctor Ashley dan Xmiramira yang akan dinilai oleh tiga orang juri. Salah satu juri ialah BuzzFeed Multiplayer Produser sekaligus YouTuber bernama Kelsey Impicciche yang dikenal dengan The Sims #100babychallenge.

Selain Kelsey, acara ini juga akan menghadirkan penyanyi sekaligus penulis lagu Tyla Parx yang sebelumnya pernah menyanyikan lagu “Me vs Us” dalam bahasa Simlish (bahasa dalam game The Sims) untuk seri The Sims 4: Get Famous; serta Dave “SimGuruNinja” Miotke yang sudah 15 tahun bekerja untuk studio Maxis Match EA.

Mantan finalis American Idol musim ke-14 juga dikabarkan turut hadir dalam acara ini sebagai pembawa acara. Adapun The Sims Spark’d rencananya akan tayang perdana pada Jumat, 17 Juli 2020 pukul 23:00 ET di saluran TV TBS.

Acara ini rencananya akan ditayangkan setiap minggu di hari yang sama. Penggemar juga dapat mengakses setiap episodenya melalui Buzzfeed Multiplayer setelah penayangannya di TV (untuk episode perdana pada 20 Juli 2020).

