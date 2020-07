SAN FRANCISCO - Game Crash Bandicoot: On the Run kabarnya akan dirilis untuk Android dan iOS. Dikutip iNews, game populer era PlayStation 1 ini akan hadir dalam bentuk runner untuk perangkat mobile.

Sejauh ini tidak diketahui pasti kapan Crash Bandicoot: On the Run akan debut secara resmi. Terungkap bahwa permainan Crash Bandicoot: On the Run ini dikembangkan oleh kreator Candy Crush, King.

"Kami benar-benar bersemangat untuk membawa franchise yang terkenal dan sangat dicintai ini kembali ke ponsel," kata VP of game design King Stephen Jarrett.

Kisah Crash sekali lagi menceritakan musuh bebuyutan Neo Cortex saat mencoba mengklaim multiverse. Anehnya, Anda bisa mengharapkan lebih banyak dari game ini dibanding sekadar segmen berlari tipikal yang dikenal genre.

Trailer game ini mencatat, Anda akan bisa membuat senjata tambahan untuk Crash saat berusaha menggagalkan rencana Cortex. Siaran pers terbaru mengisyaratkan, pemain bisa menghabiskan waktu untuk membangun markas Anda dengan Coco dan memulai multiplayer battle yang tidak sinkron.

Bagi yang tertarik bermain Crash Bandicoot: On the Run, Anda bisa melakukan pra-registrasi.

(ahl)