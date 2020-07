JAKARTA – Menghabiskan waktu akhir pekan di luar rumah menjadi salah satu pilihan yang menyenangkan. Namun kini beragam rencana terpaksa harus diurungkan akibat pandemi yang sedang melanda dunia.

Meski begitu, Anda tetap dapat menghibur diri secara virtual tanpa harus keluar rumah melalui beberapa game berikut ini:

1. The Hunter: Call of The Wild

Jika Anda merupakan orang yang gemar menikmati alam, game ini menjadi pilihan yang tepat. Simulasi berburu ini akan memungkinkan Anda untuk melakukan eksplorasi virtual di hutan belantara terbuka seluas 50 mil.

Tentunya, tidak hanya berjalan santai secara virtual, Anda juga dapat berburu beragam hewan liar mulai dari anjing hutan, rusa, hingga rubah tanpa harus benar-benar melukai mereka.

Jika game The Hunter: Call of The Wild tidak cukup membuat Anda menikmati akhir pekan dan membutuhkan sesuatu yang lebih menantang, Anda dapat mencoba game The Long Dark. Memiliki konsep serupa, game ini akan membawa Anda menikmati lanskap arktik secara virtual. Sebagai gantinya, Anda akan ditantang untuk melakukan misi bertahan hidup melawan rasa lapar, haus, dan dinginnya angin kutub serta serigala yang siap menyerang.

2. Disneyland Adventures

Taman bermain seperti Dufan tentunya menjadi pilihan yang menyenangkan untuk menghabiskan akhir pekan. Namun agaknya Anda tidak dapat menikmatinya selama pandemi belum usai. Sebagai gantinya, Anda dapat mengunjungi taman bermain secara virtual melalui Disneyland Adventures.

Menghadirkan peta yang akurat, Anda dapat mencoba berbagai wahana permainan virtual termasuk 18 wahana ikonik Disney, seperti Pirates of The Caribbean dan The Haunted Manssion. Kabar baik lainnya, dengan game ini Anda tidak harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket masuk!

3. MLB The Show 20 Banyak pertandingan olah raga yang dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Untuk Anda yang gemar menonton pertandingan rasanya cukup mengecewakan. Tidak perlu khawatir, MLB The Show 20 akan menjadi game yang tepat untuk Anda. Tidak hanya menonton pertandingan berlangsung, Anda juga dapat mencoba bermain sebagai atlet bisbol yang handal. Adapun game ini dapat Anda mainkan secara solo melawan komputer, atau multi pemain bersama keluarga di rumah. Versi lainnya, Skater XL resmi rilis 7 Juli, itu artinya game ini sudah dapat Anda akses. Sama seperti MLB The Show 20, game ini menyajikan pengalaman virtual di luar rumah sebagai pemain skateboard handal. 4. The Sims 4 (dan seri terdahulunya) Tidak keluar rumah, maka Anda tidak dapat sekedar duduk-duduk atau menghabiskan sepiring kentang goreng di restoran favorit. Lebih jauh, bersosialisasi agaknya menjadi membosankan jika hanya dilakukan melalui teks atau video. Namun kini, Anda bisa merasakan semua itu secara virtual melalui The Sims 4 (dan seri pendahulunya). Tidak perlu keluar rumah, Anda hanya perlu membuat karakter dan mulai memainkannya sesuai kisah yang diharapkan. Mulai dari berpesta, bertemu teman baru, hingga santap santai di restoran dapat Anda lakukan melalui game ini. Nah, itu dia beberapa game yang dapat Anda mainkan selama akhir pekan. Manakah yang paling menarik minat Anda?

