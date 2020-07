SAN FRANCISCO - Game Far Cry telah beredar dalam beberapa seri. Game petualangan tersebut menantang gamer untuk menjalankan misi demi misi dalam sebuah alur cerita yang cukup panjang.

Dikutip iNews, Ubisoft dikabarkan sedang mengerjakan game Far Cry. Kabar tersebut tampaknya telah terbukti benar karena perusahaan telah berbagi video teaser singkat di Twitter.

Video teaser Far Cry mengungkapkan penjahat game yang akan datang. Orang yang menggambarkan penjahat baru di Far Cry 6 tidak lain adalah Giancarlo Esposito, yang banyak dikenal sebagai Gus Fring dari Breaking Bad serta Better Call Saul.

Sebenarnya sudah ada informasi yang menyebutkan Esposito akan menggambarkan penjahat di Far Cry 6. Video teaser yang baru beredar tersebut cukup menegaskan banyak hal.

Karakter Esposito di Far Cry 6 akan dikenal sebagai Anton Castillo dan dia akan memerankan diktator Yara.

Sayangnya, dalam video teaser tidak disebutkan kapan game Far Cry 6 akan dirilis. Tapi, Ubisoft menjadi tuan rumah showcase Ubisoft Forward pada Minggu ini, sehingga ada kemungkinan game dapat dirinci di sana.

Game Far Cry 6 juga terlihat di toko PS Hong Kong. Di sana game terdaftar memiliki tanggal rilis pada Februari 2021. Jadi, tunggu saja penguman lebih lanjut mengenai game ini.

