JAKARTA - Pengguna media sosial harus dapat menjaga informasi data pribadi mereka agar tidak bocor di tangan orang lain. Bila orang lain mengetahui password pengguna, maka ia bisa saja mencoba masuk ke akun Anda dan melakukan tindakan kejahatan yang mengatasnamakan diri Anda.

Tentunya, pengguna harus dapat menutup rapat-rapat agar data pribadi tidak diketahui orang lain. Pemilihan password yang kuat juga diperlukan agar orang lain tidak dapat dengan mudah masuk ke akun media sosial Anda.

Berikut beberapa cara agar akun media sosial Anda aman dari pelaku kejahatan cyber atau peretasan, seperti dilansir dari laman Entrepreneur.

Hati-Hati dengan Aplikasi Pihak Ketiga

Saat Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga (seperti penjadwal pos media sosial), Anda harus berhati-hati. Pasalnya aplikasi akan memerlukan akses ke akun Anda. Pastikan Anda menggunakan aplikasi yang sah untuk mendapatkan akses. Pastikan untuk membaca detail dari apa sebenarnya apa saja yang diinginkan aplikasi tertentu untuk mendapatkan akses.

Beberapa aplikasi hanya akan memerlukan izin minimum, seperti kemampuan membaca dan memposting konten, jadi selalu baca peringatan sebelum memberikan akses.

Gunakan Password yang Kuat

Dalam memilih kata sandi sebaiknya memilih yang rumit dan susah diingat. Meskipun itu sedikit merepotkan, namun dapat memastikan akun Anda aman. Pasalnya password dengan kata-kata atau urutan angka yang mudah diingat rentan terserang hacker.

Selain itu tool seperti How Secure Is My Password akan membantu Anda menilai kekuatan kata sandi Anda. Sebagai contoh, ia mengatakan akan membutuhkan komputer 552 kuadriliun tahun untuk memecahkan kata sandi "Secure100Password3!". Kata sandi tersebut terdiri dari huruf besar kecil, angka, dan simbol.

Instal Perangkat Anti Virus Banyak penyedia layanan internet (ISP) akan menyediakan beberapa bentuk perlindungan keamanan. Anda dapat membandingkan ISP lokal untuk melihat apakah ada opsi yang lebih baik tersedia di daerah Anda, atau Anda dapat menginstal program antivirus, yang menawarkan versi gratis. Memang disarankan untuk membeli versi Pro. Akan tetapi jika Anda memiliki biaya untuk membelinya versi gratis pasti lebih baik daripada tidak ada perlindungan sama sekali. Aktifkan Otentikasi Dua Faktor Otentikasi dua faktor mengonfirmasi identitas pengguna dengan memanfaatkan kombinasi dua komponen berbeda, biasanya kata sandi akun dan kode konfirmasi, yang dikirimkan kepada pengguna melalui pesan teks atau email.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya