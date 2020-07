JAKARTA – Roket komersial Kuaizhou-11 milik China gagal meluncur pada Jumat (10/7/2020). Kegagalan dalam peluncuran ini mengakibatkan hilangnya dua buah satelit yang turut dibawa dalam misi peluncuran.

Dilansir Spacenews.com, roket komersial Kuaizhou-11 diluncurkan pada pukul 12:17 pagi ET (atau pukul 11:17 pagi WIB) dari peluncur erektor di Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan, bagian barat laut China.

Adapun pada tahap pelepasan pertama dan keduanya roket tidak menunjukkan gejala anomali, peluncuran juga berjalan lancar setidaknya selama satu menit.

Kuaizhou-11 dikabarkan membawa sebuah satelit video Jilin-1 yang diproduksi oleh Changguang Satellite Co. Ltd., untuk situs video China, Bilibili. Sedangkan satelit lainnya merupakan CentiSpace-1-S2 (Weili-1-02), yang mana versi pendahulunya digunakan untuk navigasi rendah orbit bumi untuk Beijing Future Navigation Technology Co., Ltd.

Adapun roket yang sudah dirancang pada 2018 ini dikabarkan sempat meledak selama pengujian mesin tahap pertama yang dilakukan pada 2019. Dengan kegagalan ini, tercatat China sudah tiga kali gagal meluncurkan roket dalam kurun waktu satu tahun.

Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut terkait penyebab kegagalan Kuaizhou-11, pihak terkait juga masih melakukan analisis dan investigasi untuk memastikan penyebab dari insiden tersebut.

(ahl)