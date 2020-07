JAKARTA – Pandemi Covid-19 tidak membuat Ubisoft menyerah untuk memperkenalkan game terbarunya kepada publik. Melalui Ubisoft Forward yang baru-baru ini digelar (12/7/2020), ada banyak informasi menarik yang disajikan.

Dilansir The Verge, berikut beberapa informasi menarik dan penting yang tidak boleh Anda lewatkan:

1. Far Cry 6

Setelah merilis teaser pada akun Twitter @FarCrygame, melalui Ubisoft Forward, Fry Cry 6 secara resmi diumumkan untuk dirilis pada 18 Februari 2021 dan akan tersedia untuk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC, serta Google Stadia.

Untuk Anda yang belum familiar dengan game ini, Far Cry 6 merupakan penerus dari seri pendahulunya Far Cry 2019: New Dawn, sekuel dari Far Cry 5. Mengambil latar di sebuah pulau tropis bernama Yara, Anda akan berperan sebagai Dani Rojas untuk menghentikan rezim Anton Callisto yang diperankan oleh Giancarlo Esposito – seorang yang terkenal sebagai Gus Fring dalam Breaking Bad dan Better Call Saul.

2. Assassin’s Creed Valhalla

Untuk Anda yang sudah penasaran dengan game satu ini, menyusul kebocoran video gameplay-nya, Ubisoft mengumumkan bahwa game ini dapat Anda akses mulai 17 November 2020 melalui Xbox One, PlayStation 4, PC, dan Google Stadia. Beberapa detail juga ditampilkan dalam acara tersebut menyangkut mode dan fitur apa saja yang akan dihadirkan dalam seri terbarunya.

Masih mengusung Role Playing Game (RPG), seri terbaru Assassin’s Creed akan membawa Anda menjelajah Inggris pada abad ke-19 melalui karakter Eivor, seorang Viking dari Norwegia untuk membangun pemukiman di wilayah tersebut. Beberapa detail yang ditampilkan tampak serupa dengan kebocoran yang pernah tersebar, di mana fitur lama dan fitur baru hadir bersamaan membuat game ini memiliki sensasi yang sama seperti pendahulunya Origins dan Odyssey.

3. Hyper Scape

Setelah memberikan akses terbatas kepada beberapa pengguna Twitch dan YouTube pada 2 Juli, kini Ubisoft secara resmi hadirkan versi BETA yang dapat Anda akses mulai hari ini. Selain menghadirkan versi BETA, perusahaan itu juga secara resmi merilis video trailer yang dapat Anda tonton melalui channel YouTube Ubisoft North Amerika.

4. Watch Dogs: Legion

Selain Far Cry 6 dan Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft juga secara resmi merilis tanggal untuk Watch Dogs: Legion. Game ini direncanakan untuk rilis pada 29 Oktober mendatang dan telah merilis trailer gameplay terbarunya yang dapat Anda akses melalui channel YouTube Ubisoft North Amerika. Adapun game ini akan hadir untuk Xbox One, PlayStation 4, PC, dan Google Stadia.

